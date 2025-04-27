İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Yozgat Merkez ilçesi sorumluluk sahasında düzenlenen denetimlerde ağır tonajlı araçlar tek tek durdurularak ayrıntılı kontroller yapıldı. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve karayollarının korunması amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, yük taşıyan araçların ağırlık (tonaj) kontrolleri gerçekleştirildi.

Şoförlerin çalışma süreleri yasal sınırlara uygunluk açısından denetlenirken, araçların arka tampon koruyucu demirlerinin mevzuata uygunluğu da kontrol edildi. Ayrıca sürücülerden K Yetki Belgesi, SRC 3-4-5 Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporları talep edildi.

Ekipler, kantar fişleri ve sevk irsaliyelerini de detaylı şekilde incelerken, araçların hız takografı kayıtlarını ve gabari yüksekliği ölçümlerini de denetledi. Yapılan kontroller sırasında trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 3 araç sürücüsüne toplamda idari para cezası kesildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, özellikle ağır tonajlı araçların oluşturabileceği risklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, yük taşıyan araç sürücülerinin belgelerini tam bulundurmaları, taşıma kapasitelerine uygun yük taşımaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, halkın can ve mal güvenliğinin korunması için benzer denetimlerin Yozgat genelinde artarak devam edeceğini belirtti.