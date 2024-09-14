Jandarma ekipleri Boğazlıyan’da bulunan şehit kabristanları titizlikle kontrol edildi.

Faaliyet kapsamında, ebedi istirahatgâhlarına saygı ve özen gösterilerek, kabristanların temizlik işlemleri yapıldı. Kabristanlarda bulunan eskiyen ve yıpranan bayraklar da yenileriyle değiştirildi. Jandarma ekipleri, şehitlerin anısını yaşatmak ve vatandaşların bu kutsal mekanlara saygısını artırmak için gerekli düzenlemeleri sağladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, şehitlerimizin kabristanlarının düzenli bakımlarını yaparak, hem anılarına sahip çıkmayı hem de vatandaşlarımıza bu konuda örnek olmayı sürdürüyor. Bu tür faaliyetlerle, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve vatan için canlarını feda edenlere olan minnettarlığı ifade etmek amaçlanıyor.