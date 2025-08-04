Sorgun Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, H.Ö. isimli şahsın ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli, babasına ait araçta bulunduğu sırada yakalandı. H.Ö., üzerinde bulunan “Read Manual Before Use” ibareli 7.65 milimetre çapındaki ruhsatsız tabancayı, şarjörü ve içerisindeki 8 adet fişeği kendi rızasıyla jandarma ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.