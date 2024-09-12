İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince “Okul Servis Araçlarının Denetimi” kapsamında; 10 Eylül 2024 tarihinde merkez ilçe Bilal Şahin İlk ve Ortaokuluna öğrenci taşıyan araçlara yönelik “Trafik Denetim Faaliyeti” gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında; emniyet kemeri kullanımı, servis aracına inme ve binme esnasında dikkat edilecek hususlar, sürücülerin hız limitlerine uymaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

“Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarmasınca ‘Okul Servis Araçlarının Denetimi’ kapsamında; 10 Eylül 2024 tarihinde merkez ilçe Bilal Şahin İlk ve Ortaokuluna öğrenci taşıyan araçlara yönelik ‘Trafik Denetim Faaliyeti’ gerçekleştirildi. Trafik jandarmasınca icra edilen devriye faaliyetlerinde; emniyet kemeri kullanımı, servis aracına inme ve binme esnasında dikkat edilecek hususlar, sürücülerin hız limitlerine uymaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi için, gerekli emniyet tedbirleri ve denetimler kararlılıkla devam edecektir” denildi.