Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 21 Ağustos 2024 tarihinde Aile Destek Merkezinde 22 kadın vatandaşa eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından eğitim faaliyeti kapsamında 22 kadın vatandaşa, Kadın Destek Uygulaması (KADES), 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelim Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Güçlü Aile Güvenli Gelecek projesi hakkında eğitim verilerek bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.