Yozgat İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Kur’an kursu öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında düzenlenen eğitim kapsamında öğrencilere, meslek tanıtımı, jandarma sevgisinin aşılanması, mesleğe özendirme, güvenli internet kullanımı ve dijital ortamlardaki tehlikeler hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca jandarma birimlerinin görevleri tanıtılarak, çocukların kolluk kuvvetlerine olan güveninin artırılması hedeflendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, toplum destekli kolluk faaliyetlerinin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.