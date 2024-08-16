Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yolcu otobüsleri denetimi yapıldı.

Ekipler tarafından Çekerek-Sorgun Devlet Karayolu-Çiğdemli beldesinde denetim yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Sorgun ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından 16 Ağustos 2024 günü Çekerek, Sorgun Devlet Karayolu ve Çiğdemli belde girişinde 09.00 - 12.00 saatleri arasında yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlenerek sürücülere takograf denetimi, hız ve dinlenme süreleri, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan kontrolde yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı” ifadelerine yer verildi.