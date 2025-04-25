Yapılan denetim sırasında araç sürücüleri ve yolculara trafik kurallarına uyum konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimde, sürücülere şu uyarılarda bulunuldu: “Seyir halindeyken cep telefonu kullanımının yasak olduğu, emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğu, hız kurallarına uyulması gerektiği, takip mesafesinin korunmasının önemi, genel Trafik Kuralları ile ilgili bilgilendirme. Sürücülere ayrıca, trafik kurallarına uyumun önemi hakkında broşürler dağıtıldı.”

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.