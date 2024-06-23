Yapılan denetim ve bilgilendirmede sürücüler kontrol edilerek, trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın ve arka koltuktaki yolcuların emniyet kemeri takmasının önemi, hız limitleri, geçme kuralları ihlalleri hakkında bilgilendirme yapılmış ve konular hakkında eğitim broşürü dağıtımı yapıldı.

EMNİYET KEMERİ NEDEN GEREKLİDİR?

Emniyet kemerinin neden gerekli olduğunu anlatan ekiplerce, “Emniyet kemerlerinin yararları, kaza kategorilerinin hepsinde görülmektedir. Fakat ölüm ve ağır yaralanmanın en çok meydana geldiği çarpma/çarpışma kazalarındaki yararları daha dikkat çekicidir. Çarpma sonucu savrulan bir eşya da olsa insan bedeni de olsa eninde sonunda bir engelle durdurulur. Bir çarpma anında araç saniyenin ilk on salisesinde durmakta ise de eğer emniyet kemeri takılı değilse direksiyon, kontrol paneli ya da ön cam tarafından durdurulana kadar araç içindeki eşyalar ve araçta bulunan kişilerin bedenleri aynı hızdaki hareketlerine devam edeceklerdir. Oysa doğru takılmış bir emniyet kemeri insan bedenini: Çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak, kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönelterek, çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlayarak, çarpma/çarpışma anında koltuktan fırlamayı engelleyerek, hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek korumaktadır” denildi.

HIZ KURALLARINA UYUN

Sürücüler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan hız limitlerine uyarak kaza risklerini en aza indirebilirler. Sürücülerin özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya ve hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, şehir içinde ilerlerken, yapım ve onarım alanlarına girerken hızlarını azaltmaları gerekir. Olası kaza riskine karşı sürücülerin belirlenen hız limitleri içerisinde kalmalarının yanı sıra hızlarını görüş, yol, hava ve trafik durumunun getirdiği şartlara uygun şekilde belirlemelileri gerekmektedir.

Kontrolsüz hız, ani fren yapılması gereken durumlarda trafik kazalarına davetiye çıkarır. Ani frenlerde duramayarak önündeki araca ya da yayaya çarpabilir, şiddetli fren nedeniyle araç içinde yolcuların boyun zedelenmelerine neden olabilirsiniz.

Türkiye’de otomobillerin uyması gereken hız sınırı yerleşim yeri içinde 50 km, şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 km, bölünmüş yollarda 90 km ve otoyollarda 120 km’dir.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYIN

Alkollü araç kullanmak, dikkatin toplanamaması ve algı gücünün zayıflaması nedeni ile sürücünün kaza yapmasına sebep olabilir. Alkollü sürücü sadece kendi canını ve malını tehlikeye sokmaz, çevresindeki insanlara da zarar verebilir. Alkol almayı düşünen kişiler, gidecekleri yerlere ulaşmak ve bu yerlerden geri dönmek için toplu taşıma araçlarını ya da taksi kullanmayı tercih etmeliler. Kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve kanlarındaki alkol miktarı 0.20 promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Tüm sürücüler bu kurala uymakla yükümlüdür, uymadıklarında trafik cezası ile karşılaşmaktadırlar. 2023 yılı itibariyle

Türkiye’de alkollü araç sürmenin cezası şu şekildedir: Alkollü araç kullananların ilk yakalanmasında 4 bin 64 lira alkollü araç kullananların ikinci yakalanmasında 5 bin 96 lira trafik cezası kesilir. Trafik kontrolünde 0.50 promil üzerinde alkol ile araç kullanan sürücülerin ehliyetine el konulur. Geriye doğru beş yıl içinde ilk seferde 6 ay, ikinci seferde 2 yıl, 3 ve daha fazla tekrar eden sürücülerin ehliyetine 5 yıl el konulur.

ARAÇ TAKİP MESAFESİNE UYUN

Sürücüler, önlerindeki araçları takip ederken güvenli ve gerekli bir mesafeden takip etmek zorundadır. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır. Örneğin; şehir içinde 40 km hızla giden bir araç 20 metre takip mesafesi bırakmalıdır. Bu mesafe şehirler arası yollarda kilometrenin metre karşılığı olarak hesaplanmalıdır. Örneğin; şehirler arası yolda 90 km hızla giden bir araç takip mesafesini 90 metre olarak belirlemelidir. Özellikle yağmurlu, buzlu ve karlı yollarda, fren mesafesinin artacağı düşünülerek takip mesafesi de artırılmalıdır.

HATALI SOLLAMA YAPMAYIN

Trafikte yapılan en tehlikeli hareketlerden biri de hatalı sollamalardır. Trafikte çevrenizde onlarca aracın varlığını düşünün. Bu araçların hareket halindeyken aynı anda kontrol edilmesi pek mümkün değildir. Sürüş sırasında sağ, sol, ön ve arka yönlerden gelen araçların kontrolsüz bir şekilde sollanması durumunda kazanın hangi yönden geleceği belli değildir.

Önde ilerleyen araç geçilmek istenildiğinde ortamın sollama yapmak için güvenli olduğundan emin olunduktan sonra sollama yapılmalıdır. Aşağıdaki kurallar çerçevesinde sollama yapılmamalıdır:

Geçmenin trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde, görüş yetersizliği olan yollarda (dönemeçler, tepe üstleri) yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, kavşak, demiryolu geçitleri, çift yönlü ve birer şeridi bulunan trafiğin kullanıldığı köprü ve tüneller.

Önündeki aracı geçecek kişi şunları yapmalıdır: Geçeceği araç sürücüsünü korna ile uyarmalı veya kısa ve uzun hüzmeli farlarını ardarda yakmalı, sol dönüş lambası ile işaret vermeli, geçilecek araca takip mesafesi kadar önceden sol şeride yerleşmeli, geçilen araç, dikiz aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde ilerlemeli, sağ sinyal ile işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tamamlamalıdır.

TRAFİK İŞARETLERİNE UYUN

Sürücüler ve yayalar trafiği düzenleme ve denetlemeye yetkili üniformalı veya özel işaret taşıyan görevlilerin uyarılarına ve işaretlerine dikkat etmeli, ışıklı ve sesli trafik işaretlerine, trafik levhalarına ve yer işaretlemelerine uymak zorundadır.

GEÇİŞ ÖNCELİĞİ KURALLARINA UYUN

Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar söz konusu olduğunda bu araçların geçişlerine öncelik verilmelidir. Geçiş önceliği olan araçlar şunlardır: Yaralı veya acil hastaların taşınması için kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar. Organ ve doku nakil araçları. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları. Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar. Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar. Afet ve acil durum sırasında görevli olan araçlar, hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar.

YAYALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Yayalar taşıt yolu bitişiğindeki ve yakınındaki yaya yolunda yürümek, taşıt yolunun karşı tarafına; yaya ve okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarından, bunların bulunmadığı yerlerde ise şartlarına uyulmak suretiyle taşıt yolunun yayalara ayrılmış bölümlerinden geçmek, yaya ve okul geçitlerinden geçerken, geçidin sağ bölümünden yürümek gibi kurallara uymak durumundadır. Yayalar yaya geçidi kullanırken trafik ışıklarına dikkat etmeli, araçlar durduktan sonra karşıdan karşıya geçmelidir.