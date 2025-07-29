İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, il yolları ve köy yolları çevresinde hayvan otlatan çobanlara yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmada, çobanlara karayollarında dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Bilgilendirme sırasında özellikle hayvan sürülerinin karayolundan karşıdan karşıya geçirilmesi esnasında görünür olmanın önemi vurgulandı. Çobanlara, gece ve gündüz fark edilmelerini sağlayan reflektif yeleklerin kullanımı hakkında bilgi verildi ve kampanya kapsamında yelek dağıtımı yapıldı.

“Reflektif Yelek Giy Görünür Ol” Kampanyası Sürüyor

Jandarma ekipleri, “Reflektif Yelek Giy Görünür Ol” sloganıyla yürütülen kampanya çerçevesinde bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

“Trafik Güvenliği İçin Kararlıyız”

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını önlemek ve can ile mal kayıplarını en aza indirmek adına benzer faaliyetlerin süreceğini belirtti. Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, “Trafiğin güvenliği, can ve mal kayıplarını önlemek adına faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.