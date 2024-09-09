Yozgat – Boğazlıyan karayolu üzerinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri sürücülere, Rollover Protection System (ROPS) sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü artıran reflektör, sarı flaşör lamba ve genel trafik kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ve "2021- 2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde, trafik kazaları ve bu kazalara bağlı ölüm ve yaralanma olaylarının azaltılabilmesi maksadıyla "Reflektör tak görünür ol" kampanyası Yozgat'ta da sürüyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı, “08 Eylül 2024 günü Yozgat - Boğazlıyan karayolu üzerinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet esnasında vatandaşlarımıza trafik kazalarında yaralanmalardan korumayı amaçlayan; ROPS sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü artıran reflektör, sarı flaşör lamba ve genel trafik kuralları konularında bilgiler verilmiş ve uyarılar yapılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarının önüne geçmek, vatandaşlarımızı kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla yapılan faaliyetlerimiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.”