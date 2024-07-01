Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplum destekli kolluk faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekiplerce Yozgat Merkez İlçe Jandarma sorumluluk alanında bulunan köylerde vatandaşlar, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarından kaynaklanan anız ve yangın olaylarına karşı dikkatli davranmaları konusunda bilgilendirildi.

Yetkililerce konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat Merkez İlçe Jandarma sorumluluk alanında bulunan Köylerde Orman Kanununa Muhalefet, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarından kaynaklanan anız ve yangın olaylarına karşı dikkatli davranmaları konusunda muhtar ve vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılmıştır. Bu benzeri olaylara karşı sağduyulu davranmaları, bu olayların tespiti halinde bilgi verilmesi hususu izah edilmiştir” denildi.