Ekipler tarafından vatandaşlara, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) projesi tanıtıldı.

Tanıtım faaliyetinde ekipler tarafından kadına şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce vatandaşlarımıza kadına yönelik şiddete karşı mücadele KADES (Kadın Destek) projesinin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi” denildi.

KADES NEDİR?

KADES, Türkiye’de kadınlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi ve mağdurlara acil destek sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir mobil uygulamadır. Uygulamanın içerisinde yer alan temel özellikleri şunlar:

Acil Yardım Butonu: Kullanıcılar, uygulama üzerinden bir acil yardım butonuna basarak en yakın kolluk kuvvetlerine (polise veya jandarmaya) hızlı bir şekilde yardım çağrısı yapabilirler. Bu buton, kullanıcıların acil durumlarda yardım talebinde bulunmasını sağlar.

Konum Bilgisi: Yardım talebinde bulunulduğunda, uygulama kullanıcının konum bilgisini güvenlik güçlerine ileterek hızlı bir müdahale sağlar. Bu sayede, yardım çağrısının geldiği yerin tespiti ve yardımın hızlı bir şekilde ulaştırılması kolaylaşır.

Şiddet Olayı Bildirimi: Uygulama, şiddet mağdurlarının yaşadıkları olayı kolayca bildirmelerini sağlar. Bu bildirimler, yetkili mercilere iletilir ve gerekli önlemler alınır.

Bilgilendirme ve Eğitim: KADES, kullanıcılarına şiddet mağduru olduklarında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirici içerikler sunar. Ayrıca, şiddetle mücadele ve haklar hakkında eğitimler de sağlar.

Gizlilik ve Güvenlik: Uygulama, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini ön planda tutar. Acil durum çağrıları ve kişisel bilgiler koruma altındadır.

KADES uygulaması, özellikle aile içi şiddet, cinsel şiddet ve diğer şiddet türlerine karşı koruma sağlayarak, mağdurların güvenliğini artırmayı hedefler.