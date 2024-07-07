İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Topçu Göleti ve Sarıhacılı Mahallesi Mesire Alanındaki vatandaşlara yönelik 6 Temmuz 2024 günü hırsızlık, dolandırıcılık ve yangın olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat Merkez İlçe Jandarma sorumluluk alanında bulunan Topçu Göleti ve Sarıhacılı Mahallesi Mesire Alanındaki vatandaşlara 6 Temmuz 2024 günü meydana gelebilecek hırsızlık, dolandırıcılık ve yangın olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca araç içerisindeki değerli malzemelerin hırsızlığa neden olacağını ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde dikkatli olmaları ve bu olayların tespiti halinde bilgi verilmesi hususu izah edilmiştir” denildi.