Bu kapsamda, Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ozan Beldesi ve Karapınar Mahallesi’nde çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün gerekliliği üzerine bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Ozan Beldesi ve Karapınar Mahallesi’nde, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ‘Geri Dönüşümün Önemi ve Gerekliliği’ konulu bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır.”

Jandarma ekipleri, çevre kirliliğinin önlenmesinde geri dönüşümün önemini vurgulayarak, vatandaşlara atıkların ayrıştırılması, plastik, cam, metal ve kâğıt gibi maddelerin yeniden değerlendirilmesinin çevreye katkıları hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, doğaya bilinçsizce bırakılan atıkların canlı yaşamına ve ekosisteme verdiği zararlar anlatıldı.

Ekipler, çevrenin korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, “Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek” anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik kapsamında jandarma personeli tarafından vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtılırken, katılımcılar da çevre konusundaki duyarlılıklarından ötürü jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirterek, çevre kirliliğinin önlenmesi için yerel halkın desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.