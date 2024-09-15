Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Toplum Destekli Kolluk Faaliyeti” çalışması yapıldı.

Faaliyet kapsamında Boğazlıyan’da bulunan avlak alanlarının kontrolü yapıldı. Faaliyet esnasında 3 vatandaşın bölgede avlandığı tespit edildi.

Yapılan kontrollerde avcılık belgelerinin bulunduğu ve ava memur sisteminde kotalarının olduğu tespit edildi.

Konuyla alakalı yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce Toplum Destekli Kolluk Faaliyeti çalışmaları kapsamında; Boğazlıyan ilçesi sorumluluk sahamızda bulunan avlak alanlarının kontrolü yapılmıştır. Faaliyet esnasında (3) vatandaşımızın bölgede avlandığı tespit edilmiştir. Yapılan kontrollerinde Avcılık belgelerinin bulunduğu ve Ava Memur sisteminde kotalarının olduğu tespit edilmiş olup vatandaşlarımıza avlanma konusunda ve silah kazaları konularında uyarılar yapılmıştır” şeklinde ifadeler yer aldı.