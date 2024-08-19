Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman ve anız yangınına karşı önleyici kolluk hizmetleri kapsamında faaliyet gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince 19 Ağustos 2024 tarihinde il merkezinde inceleme yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, 19 Ağustos 2024 tarihinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Orman Yangını ve Anız Yangınlarına GB karşı Önleyici Kolluk Hizmetleri faaliyeti yapılmıştır” denildi.