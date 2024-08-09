Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 5 Milyon Erkeğe Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi, Afet Bilinci Eğitimi düzenlendi.

Ekipler tarafından Akdağmadeni’ne bağlı Davutlu köyünde 5 Milyon Erkeğe Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi, Kadın Destek Uygulaması (KADES), Afet Bilinci Eğitimi (AFAD) kapsamında vatandaşlara bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimlerde 1 kadın, 40 erkek olmak üzere toplamda 41 vatandaş ailenin önemi, aile içi şiddet, aile ilişkileri nasıl olmalı, en iyi narkotik polisi: Anne'dir, Uyuşturucu İle Mücadele Uygulaması (UYUMA) projeleri, afet anında yapılması gereken davranışlar hakkında bilgilendirildi.