Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerinde yük taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik kapsamlı denetimlerin devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Trafik Jandarma ekiplerinin özellikle araçların güvenlik standartlarına ve yasal yük sınırlarına uygunluğunu kontrol ettiği belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, denetimler kapsamında yük taşıyan araçların ağırlık kontrolleri, şoförlerin izin verilen çalışma süreleri, arka tampon koruyucu demir, K Yetki Belgesi, SRC 3-4-5 belgeleri, psikoteknik raporları, kantar fişleri, sevk irsaliyeleri, hız takograf çıktıları ve gabari yüksekliğinin titizlikle incelendiği ifade edildi. Açıklamada, denetimlerin planlı ve kesintisiz şekilde sürdüğü vurgulandı.

Ekiplerin kontrolleri sırasında bazı sürücülere gerekli uyarıların yapıldığı belirtilirken, kurallara uymayan araç sürücülerine de cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Tonaj ihlali yapan 2 sürücüye toplamda 33 bin 950 lira idari para cezası uygulanırken, gabari dışı yük yüklemek ve branda çekili olmadan yük taşıma ihlali yapan bir sürücüye ise 72 bin 44 lira idari para cezası kesildi.

Jandarma yetkilileri, denetimlerin yalnızca trafik güvenliğini sağlamakla kalmayıp, ağır yük taşıyan araçların yollarda oluşturabileceği riskleri azaltmayı da amaçladığını belirtti. Ayrıca, sürücülerin kurallara uymalarının hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.