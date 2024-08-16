Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki Atamalar Resmi Gazete'de yayınlanırken Yozgat'ta Jandarma Komutanı da değişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak atama ve terfi kararlarıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'nda dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

Kararnamede, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 6 generalin bir üst rütbeye terfi ettiği, 16 albayın ise generalliğe yükseldiği duyuruldu. Bu değişiklikler, jandarma teşkilatındaki kadro yapısını ve görev dağılımını yeniden şekillendirecek.

Atama kararları çerçevesinde, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Manisa, Muğla, Mardin, Siirt, Bitlis, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Ağrı, Trabzon, Nevşehir, Batman, Ardahan, Bayburt, Bartın, Sinop, Yalova, Yozgat, Edirne, Kırşehir, Malatya, Kars, Sivas, Zonguldak, Elazığ, Isparta, Çanakkale, Burdur, Kütahya, Amasya, Bolu, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Ordu, Karaman, Muş ve Düzce olmak üzere toplam 41 ilin jandarma komutanları değiştirildi. Bu kapsamlı değişimle, yerel güvenlik yönetimlerinin güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor.