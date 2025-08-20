Araziler ve Su Ürünleri Denetlendi

Yozgat Jandarma ekipleri, tarım arazileri ve su ürünlerini denetledi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı, Şefaatli ve Merkez ilçeleri arasında bulunan tarım arazilerinde anız yangınlarına karşı denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında bölgede hayvancılık yapan vatandaşlara, Hayvan Hastalıkları kapsamında Şap Hastalığı ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Topçu Göleti’nde su ürünleri ve yaban hayatının korunmasına yönelik önleyici kolluk faaliyetleri yürütüldü. Amatör balıkçılık yapan vatandaşların av malzemeleri kontrol edilirken, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile 6/2 Amatör Amaçlı Su Ürünleri Tebliği ve yasal av limitleri hakkında bilgi verildi.

Denetimlerle hem tarım arazilerinde hem de su ürünleri alanlarında olası zararların önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi hedeflendi.