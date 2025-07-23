İzmit, Türkiye'nin Kocaeli ilinin bir belediyesi ve başkentidir. Yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi açısından verileri bakıldığında 5. sırada yer edindi.

Kadın personellere seminer
Kadın personellere seminer
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Izmıtkocaelikm

Yozgat-İzmit Arası Özel Araçla Kaç Km?

Yozgat-İzmit 558 km’dir.

Yozgat-İzmit Arası Özel Araçla Kaç Saat?

Yozgat-İzmit arası özel araçla gidildiğinde saat süresi 5 saat 48 dakikadır.

Yozgat-İzmit Arası Otobüsle Kaç Km?

Kocaeli - Yozgat arası yaklaşık 563 kilometredir.

Yozgat-İzmit Arası Otobüsle Kaç Saat?

Otobüsle yolculuk 9 saat sürmektedir.

Yozgat-İzmit Arası Otobüsle Fiyatları Ne Kadar?

1.050 TL ila 1.400 TL arasındadır.

Muhabir: Beyza Bulut