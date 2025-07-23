İzmit, Türkiye'nin Kocaeli ilinin bir belediyesi ve başkentidir. Yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi açısından verileri bakıldığında 5. sırada yer edindi.
Yozgat-İzmit Arası Özel Araçla Kaç Km?
Yozgat-İzmit 558 km’dir.
Yozgat-İzmit Arası Özel Araçla Kaç Saat?
Yozgat-İzmit arası özel araçla gidildiğinde saat süresi 5 saat 48 dakikadır.
Yozgat-İzmit Arası Otobüsle Kaç Km?
Kocaeli - Yozgat arası yaklaşık 563 kilometredir.
Yozgat-İzmit Arası Otobüsle Kaç Saat?
Otobüsle yolculuk 9 saat sürmektedir.
Yozgat-İzmit Arası Otobüsle Fiyatları Ne Kadar?
1.050 TL ila 1.400 TL arasındadır.
Muhabir: Beyza Bulut