Yozgat İl Özel İdaresi ekiplerince il merkezi ve ilçelerde çalışmalar devam ediyor.

2024 yılı yatırım programı kapsamında İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda il merkezine bağlı Alemdar ve Çorak köylerinde ekiplerce yapılan çalışmalar ile yollar iyileştiriliyor.

Devam eden çalışmalar ile ilgili Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Yozgat'ın merkezinden ilçelerine, ilçelerinden köylerine kadar uzanan coğrafyasında, 2024 yılı yatırım programı kapsamında İl Özel İdaresi ekiplerimiz köy yollarında iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Vali Özkan açıklamasının devamında, "Merkezden ilçelere, ilçelerden köylere kadar Yozgat'ın her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım programımız doğrultusunda köy yollarımızı modernize ederek, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.