Yozgat-Isparta Kaç Kilometre?

Yozgat Isparta arası yaklaşık olarak 602 Kilometre mesafededir.

Yozgat Isparta Arası Kaç Saat?

Yozgat Isparta arasındaki ulaşım, yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 5 saat 54 dakika sürmektedir.

Yozgat Isparta Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Yozgat Isparta arasını otobüsle gitmek, ekonomik ve yaygın bir ulaşım tercihidir. Yozgat Isparta arası otobüsle ortalama 10 saat 5 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Yozgat Isparta Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Isparta arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, yükselen yakıt maliyetleri sonrası, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusunu sık sık sık düşünürüsünüz bunu sizler için biz hesapladık.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 602 Kilometrelik Yozgat Isparta mesafesi için 39,1 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 2.003 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 36,1 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 1.934 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergâhını geçerken yaklaşık olarak 47.0 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.210 ₺ olacaktır.