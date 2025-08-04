İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nda 6 kategoriye ayrılan 81 il içinde 5. kademe iller kategorisinde yer alan Yozgat ili sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye'de 63. sırada, bölgede 3. sırada yer almaktadır.

Yozgat (2)

Sıralamada Yozgat ili 63 sırada yer alıyor.

Yozgat (1)

İlçeler;

Merkez 163 sırada, 2. kademede

Yerkö 309 sırada, 3 kademede

Sorgun 353 sırada, 3 kademede

Boğazlıyan 434 sırada, 4 kademede

Çandır 465 sırada, 4 kademede

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Yenifakılı 523 sırada, 4 kademede

Şafaatli 527 sırada, 4 kademede

Akdağmadeni 552 sırada, 4 kademede

Çayıralan 555 sırada, 4 kademede

Sarıkaya 561 sırada, 4 kademede

Saraykent 703 sırada, 5 kademede

Çekerek 731 sırada, 5 kademede

Kadışehri 866 sırada, 6 kademede

Aydıncık 889 sırada, 6 kademede

Muhabir: İrem Çitak