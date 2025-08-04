İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nda 6 kategoriye ayrılan 81 il içinde 5. kademe iller kategorisinde yer alan Yozgat ili sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye'de 63. sırada, bölgede 3. sırada yer almaktadır.
Sıralamada Yozgat ili 63 sırada yer alıyor.
İlçeler;
Merkez 163 sırada, 2. kademede
Yerkö 309 sırada, 3 kademede
Sorgun 353 sırada, 3 kademede
Boğazlıyan 434 sırada, 4 kademede
Çandır 465 sırada, 4 kademede
Yenifakılı 523 sırada, 4 kademede
Şafaatli 527 sırada, 4 kademede
Akdağmadeni 552 sırada, 4 kademede
Çayıralan 555 sırada, 4 kademede
Sarıkaya 561 sırada, 4 kademede
Saraykent 703 sırada, 5 kademede
Çekerek 731 sırada, 5 kademede
Kadışehri 866 sırada, 6 kademede
Aydıncık 889 sırada, 6 kademede