Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Akdağmadeni Belediye Başkanı yüzde 52,29 ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Nezih Yalçın yeniden başkan seçildi.

Aydın ilçesinde yüzde 50,89 ile Ak Parti adayı Mustafa Tekçam oldu.

Boğazlıyan ilçesinde yüzde 51,11 ile yeniden AK Parti Belediye Başkanı Gökhan Coşar oldu.

Çandır ilçesinde yüzde 46,50 ile MHP adayı Ertan Eroğlu oldu.

Çayıralan ilçesinde yüzde 44,48 ile MHP adayı Ahmet Kaygız oldu.

Kadışehri ilçesinde Yeniden Refah Partisi adayı yüzde 46,75 ile Davut Karadavut oldu.

Saraykent ilçesinde MHP adayı yüzde 54,01 ile Ahmet Köroğlu oldu.

Sarıkaya ilçesinde AK Parti adayı yüzde 45,08 Osman Gözan oldu.

Şefaatli ilçesinde Ak Parti adayı yüzde 48,84 ile Zeki Bozkurt oldu.

Sorgun ilçesinde yüzde 54,83 ile yeniden MHP Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci oldu.

Yerköy ilçesinde yüzde 27.58 AK Parti adayı Fatih Arslan Belediye Başkanı oldu.

Öte yandan kesin olmayan sonuçlar ile birlikte Çekerek ve Yenifakılı oy oranları açıklanmadı.