Yozgat il merkezi ve ilçelerinde, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci, okul kapılarını aralayarak yeni döneme adım attı. İlçelerde binlerce öğrenci sınıfları doldurdu.

ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPTI

Sorgun’da 14 bin 365 öğrenci 2023-2024 eğitim yılının başlamasıyla ders başı yaptı.

Yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla Şehit Hamza Uludağ Anaokulu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yeni ders yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Öğrencilere kazasız, belasız ve başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni eden Öcal, şunları kaydetti: "Başarılı olmanın yolu, Büyük Önder Atatürk'ün 'Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak' dediği gibi, çalışmaktan geçmektedir. Sizlerin bu bilinç ile planlı ve programlı çalışarak hedeflerinize ulaşacağınıza inancımız tamdır. 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum."

Öcal, 82 eğitim kurumunda 1074 öğretmenin görev yapacağını, okul öncesi 503, temel eğitim 9 bin 726, ortaöğretimde de 4 bin 136 öğrencinin eğitim göreceğini belirtti. Konuşmanın ardından sınıflar gezildi.

“OKUL ÖZLEMLERİ SONA ERDİ”

Yerköy ilçesinde öğrenciler ders başı yaptı. Okulları başlayan öğrenciler için Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, açıklamada bulundu.

Başkan Yılmaz, “Bugün ki ilk ders ziliyle birlikte okul özlemleri sona eren geleceğin mimarları tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında her birine üstün başarılar diliyorum. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılımız tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

DERSLERE KATILIP ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı Boğazlıyan ilçesinde de başladı.

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesini ziyaret etti.

Kaymakam Aydın, sınıfları gezerek derslere katılıp öğrencilerle sohbet etti. Ardından okul öğretmenleriyle yeni eğitim ve öğretim yılı hakkında değerlendirme toplantısı yapıp, öğretmenlerle sohbet etti.

Kaymakam Aydın, “2023-2024 eğitim öğretim yılının ilçemize hayırlı olması temennisiyle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılı bir yıl diliyorum” dedi.

“HAYDİ! DERS ZİLİ ÇALIYOR”

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş,

Müdür Yoldaş, “2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının eğitim hayatına ilk defa başlayacak olan öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim için fedakârca çalışan eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. ‘Eğitimde feda edilecek hiç bir ferd yoktur’ anlayışı ile ilk günkü heyecanla başarılı ve sağlıklı bir eğitim dönemi diliyorum” dedi.

“VARLIĞINIZ BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR”

Çekerek ilçesinde de 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, eğitimde yeni dönemin başlaması ile alakalı açıklamada bulunarak, şu şekilde konuştu: “Öğrencilerimizin her gün daha da ilerlemeleri, gelişmeleri ve hedeflerine ulaşmaları için çaba sarf ederek, hep birlikte daha iyi bir eğitim sunmanın gayreti içerisinde olacağız.”

Müdür Akkan açıklamasında, “2023/2024 Eğitim ve Öğretim yılında 11 Eylül’de okullarımızda öğrencilerimizle buluşacağımız günlerin mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Yeni eğitim öğretim yılının değerli öğretmen, öğrenci ve velilerimiz ile tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli yönetici ve öğretmenler; yılmadan, büyük bir tutkuyla öğrencilerimizin her gün daha da ilerlemeleri, gelişmeleri ve hedeflerine ulaşmaları için çaba sarf ederek, hep birlikte daha iyi bir eğitim sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Sizlere yürekten inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum. Sevgili öğrencilerim; Varlığınız bizim en büyük gücümüzdür. İnsanı sevmeyi, barışı, kardeşliği önemsemeyi, hoşgörüye dayanan bireyler olarak yetişmelisiniz. Biliyorum ki başarılarla dolu kaliteli bir hayatı fazlası ile hak ediyorsunuz. Bunu gerçekleştirecek her türlü bilgi birikimine ve yeteneğe sahipsiniz. Kendinize tüm yüreğinizle inanın ve güvenin. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız ve her alanda sizleri destekleyeceğiz. Pırıl pırıl bir gelecek sizleri bekliyor. Sizlere güveniyor ve sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Kıymetli veliler; Bizler yavrularımız için okullarımızla sürekli diyalog ve işbirliği içerisinde olmanızı çok önemsiyoruz. Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerimizin ve bizlerin başarısını arttıracaktır. Eğitimin en önemli parçalarından birinin sizler olduğunuzu unutmayınız. Çocuklarımızı sadece maddi yönden değil, manevi yönden destekleyerek her zaman onların yanında olduğunuzu hissettirmelisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle 2023/2024 Eğitim ve Öğretim yılında hep birlikte büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyor, elde edeceğimiz bu başarıların kahramanları olan siz değerli yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, yeni eğitim öğretim yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ÖZLEM SONA ERDİ, DERS ZİLİ ÇALDI

Yeni eğitim ve öğretim yılı sabah okullarda düzenlenen törenlerin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ve Şube Müdürü Latif Çetingöz Çiçekli Fatma Ali İçen İlk ve Ortaokulu ile Sarayözü İlk ve Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin sevincine ortaklık etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Müdür Ahmet Doğan, öğretmenler ile de bir araya gelip, yeni eğitim ve öğretim yılında sağlık ve başarı dileklerini iletti. (Melike Aslı Arslan)