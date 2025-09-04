Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, ilçede pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Bozkurt, her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirterek, “Bugün pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımızla buluştuk, sohbet ettik ve sıkıntılarını yerinde dinledik. Hep birlikte, el ele vererek ilçemizi daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Bozkurt, belediye olarak ilçenin yaşam kalitesini artıracak çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, altyapı, yol yapımı, çevre düzenlemesi ve sosyal projelerin hızla devam ettiğini kaydetti.

Vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için yol gösterici olduğuna dikkati çeken Bozkurt, “Şefaatli’nin gelişimi için her fikre değer veriyoruz. Halkımızın desteğiyle ilçemizi modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.