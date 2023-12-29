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TEMA Vakfı, 'Yeni yıl hediyeniz fidan olsun, kalpler umutla dolsun' sloganıyla herkesi orman varlıklarının artırmak için fidan bağışı yapmaya çağırdı.

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, iklim kriziyle mücadelede ağaçlandırma çalışmalarının etkisinin oldukça büyük olduğunu söyledi.

Karaduman yaptığı açıklamada, "Ormanlar, iklim kriziyle mücadele için önemli bir karbon yutak alanı. Ayrıca iklim değişikliğinin neden olduğu ısı ve aşırı hava olaylarına maruz kalmada tampon görevi görürler. Bu nedenle her geçen gün etkilerini artıran iklim krizinden korunmak için orman varlıklarımızı korumamız ve alanını artırmamız büyük önem taşıyor. Yeni yıl hediyeniz fidan olsun, kalpler umutla dolsun. Yeni yıla girerken anlamlı bir hediye arayışında olan herkesi orman varlıklarımızı artırmak için fidan bağışı yapmaya çağırıyoruz. Yaşanabilir bir gelecek için Vakfın web sitesi (tema.org.tr) üzerinden fidan bağışı yapabilir, bağış ile birlikte isme özel hazırlanabilen sertifikaları sevdiklerinize, iş ortaklarınıza, çalışanlarınıza ya da müşterilerinize hem elektronik hem basılı olarak gönderebilir ve yeni yıllarını kutlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.