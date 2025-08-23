‘Toprak Verimsizleşiyor’

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, anız yakmanın hem tarımsal ekosisteme hem de doğal dengeye ciddi zararlar verdiğini belirterek, çiftçilere “anız yakmayın” çağrısında bulundu.

Şentürk, anız yakılması sonucunda tarımsal ekosistemin tahrip olduğunu vurgulayarak, “Özellikle topraktaki karbon (C) ve azot (N) dengesi bozulmakta, tarlalar verimsizleşmektedir. Aynı zamanda toprağın organik madde miktarı da azalmaktadır.” dedi.

Anız yangınlarının yalnızca tarlalara değil, çevredeki ormanlık alanlara da büyük tehdit oluşturduğunu ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

“Anız yakmak çiftçilerimize hiçbir fayda sağlamayacağı gibi, yangının ormanlara sıçraması halinde geri dönüşü mümkün olmayan zararlara yol açabilir. Çiftçilerimizin bu konuda duyarlı olmasını ve anız yakma alışkanlığından vazgeçmesini bekliyoruz.”