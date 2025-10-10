Yozgat’ta 2025 planlı üretim yerinde tespit çalışmaları değerlendirildi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2025 Planlı Üretim kapsamında yürütülen yerinde tespit çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, Bakanlık uzmanları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve teknik personelin katılımıyla yapıldı.

Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024/39) çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025–2027 yılları arasında planlı üretim desteklemelerinde; planlama kapsamındaki ürünlerin üretildiği alanların tamamı, kapsam dışında kalan ürünlerin ise örnekleme yöntemiyle kontrol edilmesi planlanıyor.

Kontrollerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), uzaktan algılama, insansız hava araçları (İHA) ve yerinde tespit yöntemleri kullanılarak yapılacağı belirtildi.

Toplantıda, şu ana kadar yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve yol haritası belirlendi.