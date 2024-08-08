Küresel ölçekte iklim krizi yaşandığını ve Dünya, değişen iklim koşulları nedeniyle çeşitli risklere maruz kaldığını dile getiren İl Müdürü Dr. Fatih Şahin, “2024 Mayıs ayı 1940 yılından beri Mayıs ayı en sıcak olarak kayıt altına alınmıştır. Mayıs ayı küresel ortalama sıcaklığının 1991-2020 ortalamasının 0.65°C,1850-1900 ortalamasının ise 1.52°C üzerinde olduğu tespit edildi” dedi.

Dr. Şahin yaptığı açıklamada, “Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişikliği etkilerinin yoğun olarak hissedildiği coğrafyada bulunmakta olup uluslararası göstergelere göre ‘su stresi’ altındadır. İklim değişikliğinin kaynakları üzerinde oluşturduğu olumsuz etki nedeniyle beklenen kuraklık ve su kıtlığı riskine karşı su verimliliğinin yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması önem arz etmektedir. Yaz döneminde sıcaklıkların ve buharlaşmanın daha da artacağı, yağışların azalacağı ve sulama sezonunda olması itibarıyla tarımsal sulama başta olmak üzere her türlü su talebinin yoğunlaşacağı dikkate alınarak su kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması önemli görülen ve su verimliliğinin stratejileri ile uyumlu olarak belirlenen başlıca tedbirler ‘azalt-değiştir-yeniden kullan” ifadelerini kullandı.

Şahin, “Su verimliliğinin stratejileri ile uyumlu olarak belirlenen tedbirler hakkında şunları söyledi: “

İçme suyu şebekeleri ve depolarında sızıntı, patlak vb. arızaların takip edilmesi ve içme kullanma suyu niteliğindeki suyun kaybının önlenmesi için ivedilikle gerekli çalışmaların yapılması, park, bahçe, refüj gibi kamusal yeşil alanlarda ve turizm tesislerinin yeşil alanlarında bölgenin şartlarına uygun kuraklığa dayanıklı peyzaj bitkilerinin (gladiçya, sabin ardıcı, konik ladin, sapsız meşetercih edilmesi; sulamanın verimli sulama yöntemleri ile buharlaşmanın az olduğu saatlerde vb. gibi) yapılması; sulamada mümkün mertebe içme suyu niteliğindeki su yerine ilgili mevzuata uygun olarak geleneksel olmayan su kaynaklarının (yağmur suyu, gri su, arıtılmış atık su, vb.)kullanılması, araç yıkama işletmelerinde su kullanımının kontrol altına alınması, araçların su verimliliği sağlayan yöntemler ile temizlenmesi, park, bahçe, cami vb. kamuya açık alanlarda suyun boşa akmasının önlenmesi için kontrollerin sağlanması, park, bahçe, site vb. alanlarda bulunan süs havuzlarının doldurulmasında kontrollü su kullanımının ve suyun çevriminin sağlanması, basınçlı duş başlığı, tasarruflu musluk ucu aparatı (perlatör), sensörlü musluk, tasarruflu rezervuar gibi su verimliliği sağlayan cihaz ve ekipmanların ticarethaneler/işletmeler, kamu binaları, haneler vb. özel ve tüzel kişiliğe haiz yerlerde kullanılması, yaz döneminde suyun yoğun olarak kullanıldığı turizm tesislerinde tuvalet, lavabo ve banyolarda sızıntıların onarılması, düzenli bakım yapılması; su tasarrufu sağlayan cihaz ve ekipmanların tercih edilmesi; temizlik işlerinde su verimliliği sağlayan yöntemlerin kullanılması, endüstriyel işletmelerde tesis içinde ve/veya proseslerde kullanılan nispeten temiz suların altyapı değişikliği gerektirmeyen alanlarda yeniden kullanılması, OSB şebekelerinde ve tesis içi hatlarda sızıntıların önlenmesi ve su kullanımlarının kayıt altına alınarak düzenli olarak izlenmesi, tarımda gece sulamasına ağırlık verilmesi ve sulama zaman aralıklarına özen gösterilmesi, basınçlı sulama sistemlerinin tercih edilmesi, iklim değişikliği etkileri, suyun verimli kullanılmasının önemi ve gerekliliği konularında vatandaşın farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi; kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel kullanımlarda su verimliliği sağlayan yöntemlere ilişkin adresinde yer alan bilgilendirici afişlerin kurum ve kuruluşların hizmet gov.trwww.suverimliligi /kurumsal-kimlik/ birimlerindeki bina ve kat girişleri, asansör, tuvalet, mutfak, lavabo gibi ortak kullanım alanlarına kalıcı olacak şekilde asılması, söz konusu tedbirlerin ve bölgeye özgü alınması gereken ilave önlemlerin uygulanması, unutmayalım ki; kaynaklarımız sonsuz ve tükenmez değildir. Su bütün canlı hayatın başlangıcı ile devamı için elzem olan sonsuz olmayan kaynaktır.”