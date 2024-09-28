Kuduzun, insan sağlığını tehdit eden ve klinik belirtiler geliştikten sonra geri dönüşü olmayan bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Şahin, bu zoonotik hastalığın dünya genelinde 150'den fazla ülkede görüldüğünü ve aşı ile önlenebilir olduğunu ifade etti.

Dr. Şahin, kuduzun riskli temas sonrasında erken müdahale ile önlenebileceğini belirterek, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu hastalığın öneminin anlaşılması ve farkındalığın artırılması amacıyla 28 Eylül'ü “Dünya Kuduz Günü” olarak ilan ettiğini hatırlattı. Kuduzun hayvanlardan insanlara bulaşan bir viral hastalık olduğunu söyleyen Şahin, tilki, kurt, çakal gibi yabani memeliler ile köpek, kedi, inek, koyun, keçi ve eşek gibi evcil hayvanların bu hastalığı taşıyabileceğini belirtti.

Kuduzun başlıca bulaşma yolunun enfekte hayvanların ısırması olduğunu ve ayrıca, bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalardan enfekte hayvanın salyasıyla da bulaşabileceğini aktaran Şahin, riskli temas sonrası gerekli tedbirlerin alınmasıyla hastalığın önlenebileceğini vurguladı. Belirtilerin görüldüğü durumlarda kuduzun ölümcül olabileceğine dikkat çeken Dr. Şahin, kuduz kaynaklı ölümleri önlemek için riskli temasa maruz kalan kişilerin sağlık kuruluşuna başvurarak kuduz profilaksisini tam ve zamanında yaptırmalarının önemine değindi.