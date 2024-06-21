Merkezi sinir sisteminde omurilik ve beyin sapı bölgelerinde motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen bir hastalık olduğunu belirten Dr. Fatih Şahin, Amyotrofik lateral skleroz (ALS), aynı zamanda motor nöron hastalığı olarak da bilinmektedir” dedi.

Dr. Şahin yaptığı açıklamada, “Motor sinir hücrelerinin kaybı kaslarda güçsüzlük ve erimeye (atrofi) yol açar. ALS hastalığı motor nöronları yok ederek beynin kaslarla iletişimini bozar ve bu yüzden kaslar çalışamaz hale gelir. Zihinsel fonksiyonlar ve bellek ise bozulmaz” diye konuştu.

ALS hastalığı beyin ve omurilikte üst ve alt motor sinirlerin hasarıyla karakterize, ilerleyici bir hastalık olduğunu anlatan Dr. Şahin şunları söyledi: “Hastalığın yüzde 90-95’ ı tesadüfi (sporadik), yüzde 310’u ailesel (familyal) olarak ortaya çıkar. Klinik bulgular genellikle 50-60 yaşlarında başlar. Erkeklerde biraz daha sık görülmektedir. Muhtemel görülen sebepleri genetik nedenler, glutamat eksitotoksisitesi, viral enfeksiyonlar, otoimmun olaylar, kurşun, civa ve alüminyum gibi ağır metal intoksikasyonlarının rol oynadığı ileri sürülmektedir. Hastalığın belirtileri ise Ekstremitelerde katılık, Hiperrefleksi, Emosyonel labilite, Kol ve bacaklarda asimetrik güçsüzlük, kaslarda erime, kramplar, kaslarda seyirme, yorulma, konuşma ve yutma güçlüğü olarak görülmektedir. ALS tanısı için Nörolojik muayene, Elektromiyelografi (EMG), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), gerektiğinde beyin omurilik sıvı incelemesi, genetik çalışmalar, kas biyopsisi yapılabilir. Hastalığın tedavi yöntemlerini şu başlıklar altında toplamak mümkün. Genel vücut sağlığını korumak, hastalar egzersiz konusunda cesaretlendirilmeli ve rehabilitasyon programına alınmalıdır. Günlük aktif ve pasif hareket egzersizleri yapılmalı, sık sık pozisyon değiştirilmelidir. Proteinden zengin ve yüksek kalorili diyet alması gerektiği konusunda hasta bilgilendirilmelidir.”

İlaç tedavisi ile alakalı bilgiler veren Dr. Fatih Şahin, “Belirtilere yönelik tedaviler antidepresan tedavi, hastalığın ileri dönemlerinde nefes darlığı nedeniyle mekanik ventilator desteği, solunum sorunları başlayan hastalarda infeksiyonlardan korunmaya yönelik tedaviler, tükürük artışı, kabızlık, el ve ayaklarda ödemler, derin ve trombozları, konuşma ve solunumdaki zorluklar, uyku problemlerine yönelik semptomatik tedavi verilebilir” ifadelerini kullandı.