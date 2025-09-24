Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaaslan’dan Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık’a ziyaret.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaaslan, Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık’ı makamında ziyaret ederek ilçede verilen sağlık hizmetlerinin durumu ve ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette, Boğazlıyan’daki sağlık altyapısı, fiziki şartlar ve bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Dr. Karaaslan, ziyaret sırasında Kaymakam Yanık’a misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.
Muhabir: Haber Merkezi