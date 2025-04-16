Dr. Şahin, 20. yüzyılın başından itibaren eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında yaşanan gelişmelerin doğuşta beklenen yaşam süresini uzattığını ve bununla birlikte yaşlı nüfusun arttığını ifade etti. Bu demografik değişimin, bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığında ciddi bir artışa neden olduğuna dikkat çekti.

Günümüzde dünya genelindeki ölümlerin yaklaşık yüzde 75’inin bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığını belirten Dr. Şahin, "Bu hastalıklar arasında yer alan kalp ve damar hastalıkları, özellikle kalp krizleri ve inmeler, tüm ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Her yıl 18,6 milyondan fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kalp damar hastalıkları, ne yazık ki ölümlerin üçte biri 70 yaş altındaki bireylerde yani erken yaşta meydana gelmektedir" dedi.

Kalp damar hastalıklarının küresel ölçekte uzun yıllar boyunca birincil ölüm nedeni olmaya devam edeceği öngörüldüğünü belirten Şahin, “Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişi kalp hastalığı ile yaşarken, 2 milyardan fazla kişi ise kalp hastalığı riski taşıyor” ifadelerini kullandı.

Dr. Şahin, Türkiye’de de kalp ve damar hastalıklarının en önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini vurguladı. Şahin, yapılan araştırmalara göre, bu hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 80’inin tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, obezite ve diyabet gibi önlenebilir risk faktörlerinden kaynaklandığına dikkat çekti.

Kalp ve damar hastalıklarının önlenebilmesi için sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Şahin, şunları söyledi: “Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, stresle başa çıkma, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durma gibi alışkanlıklar ile kalp sağlığını korumak mümkündür. Aynı zamanda aile hekiminin vereceği danışmanlık doğrultusunda gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve risk faktörlerinin erken dönemde tespit edilerek tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır.”

Dr. Şahin, kalp sağlığını korumak için vatandaşlara şu önerilerde bulundu: “Sağlıklı beslenin, Fiziksel olarak aktif olun, Stresle baş etmeyi öğrenin, Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durun, Aile hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin ve sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin.”

Dr. Şahin, “Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80’inin sağlıklı yaşam tarzı ile önlenebileceğini unutmayın!” uyarısında bulundu.