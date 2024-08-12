Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, böbrek hastalıklarını önlemek için alınması gereken önlemleri söyledi.

Dr. Fatih Şahin, böbrek sağlığını korumanın önemine dikkat çekerek, bu konuda bilinçli olmanın yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Dr. Şahin, böbrek sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: “Günlük su tüketiminizi yeterli seviyede tutarak böbreklerinizin sağlıklı çalışmasına yardımcı olun. Vücudun susuz kalması, böbreklerde toksin birikmesine neden olabilir. Tuz ve şeker tüketimini azaltarak, dengeli bir diyet uygulayın. Fazla tuz, böbreklerin iş yükünü artırarak zarar verebilir. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek böbrek sağlığını destekler. Haftada en az üç gün düzenli egzersiz yaparak ideal kilonuzu koruyun. Obezite, böbrek hastalıkları riskini artırabilir. Sigara ve alkol kullanımı, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu alışkanlıklardan uzak durmak böbrek sağlığını olumlu etkiler.”

Özellikle ailesinde böbrek hastalığı geçmişi olanların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirten Dr. Şahin, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Dr. Şahin, böbrek sağlığını korumanın genel vücut sağlığını olumlu etkilediğini belirterek, bu önerilere dikkat edilmesinin hastalıklardan korunmada etkili olacağını ifade etti. Şahin, “Böbrek sağlığının korunması, kaliteli bir yaşam sürdürmek için atılması gereken önemli adımlardan biridir” dedi.