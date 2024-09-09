Dünya Fizyoterapi Konfedarasyonu 1996 yılında resmi olarak ilk toplantı günü olan 8 Eylül’ü “Dünya Fizyoterapistler Günü” olarak kabul ettiğini belirten Dr. Şahin, “Fizyoterapi mesleği dünyada savaşlar, travmalar, çocuk felci epidemilerine takiben engelli nüfusun fonksiyonel kayıplarını gidermek amacı ile doğmuştur. Dünyada yaklaşık 120 yıllık, ülkemizde ise 60 yıla yakın bir geçmişi olan fizyoterapistlik mesleği, günümüzde son yılların en cazip 20 mesleği arasında gösterilmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda lisans eğitimi almış, rehabilitasyon ekibinin tabii üyesi olan fizyoterapistler; nörolojik, ortopedik, pediatrik, romotolojik, geriatrik, kardiyopulmoner, lenfödem, sporcu sağlığı, kadın sağlığı gibi rehabilitasyon hizmetlerinde de görev alarak, toplum sağlığını iyileştirme konusunda da rol alan sağlık elemanı haline gelmişlerdir” dedi.

İl Müdürü Dr. Şahin, “Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekiminin değerlendirmesi sonrası onun öneri ve yönlendirmeleriyle her gün düzenli olarak hastalarla ilgilenen fizyoterapistlerin, onların gelişimlerini gözlemleyip hastaya ve hekime geri dönüşlerde bulunmak gibi çok önemli görevleri bulunmaktadır. Ülkemizde, fakülte ve yüksekokullarda 4 yıllık süreyle lisans eğitimini tamamlayan fizyoterapistlerimiz vardır. Bunun yanı sıra, 2 yıllık süre sonunda fizyoterapi teknikeri olarak mezun olan teknikerlerimiz de mevcuttur. Lisans sonrası yüksek lisans ve doktora tamamlayan, akademik hayatına devam eden fizyoterapistler de bulunmaktadır. Başta Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çalışan fizyoterapistlerimiz olmak üzere, hastanelerde ve üniversitelerde çalışan, hastaların hayatına dokunan tüm fizyoterapistlerin Dünya Fizyoterapi Günü'nü kutlarım” diyerek sözlerini sonlandırdı.