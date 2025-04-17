Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 17 Nisan Dünya Hemofili Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, hemofili hastalığına dikkat çekerek, erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yaptı.

Hemofili, kanın pıhtılaşmasını sağlayan gerekli proteinlerin (pıhtılaşma faktörleri) eksikliği nedeniyle kanama sorunlarına yol açan kalıtsal bir hastalık olarak tanımlanıyor. Hemofili hastalarında faktör VIII (8) veya faktör IX (9) seviyeleri düşüktür.

Dr. Şahin, hastalığın şiddetinin, kan pıhtılaşma faktörünün seviyesine bağlı olarak değiştiğini belirtti.

Hemofili hastalığının temel belirtilerinin aşırı kanama ve kolay yaralanma olduğunu belirten Dr. Şahin, şu semptomları sıraladı: “Ameliyatlar ve ufak kesikler sonrası şiddetli kanama, bir kesikten sonra kanamanın tekrar başlaması, diş etleri ve ağızda kanama, sık tekrarlayan burun kanamaları, basit yaralanmalar sonrası morluk oluşumu, eklemlerde şişme ve ağrı, kadınlarda uzun süreli ve yoğun regl kanamaları.”

Hemofili tanısının, kanın pıhtılaşıp pıhtılaşmadığını gösteren tarama testleri ve pıhtılaşma faktörü testleri ile konulduğunu belirten Dr. Şahin, tedaviye dair şu bilgileri verdi: “Hemofili tedavisinde kesin bir çözüm bulunmamakla birlikte, hastaların kanamaları durdurmak ve sakatlık riskini azaltmak için uygun yöntemlerle yaşamlarını sürdürmeleri gerektiği ifade edildi. Ciddi durumlarda kana suni pıhtılaşma maddeleri enjekte edilebilir. Hastaların ağır sporlar ve kan sulandırıcı ilaçlardan kaçınmaları gerektiği vurgulandı.”

Dr. Şahin, hemofili hastalarının ağız ve diş sağlığına dikkat etmelerinin önemini belirterek, "Hemofili ile yaşamayı öğrenmek, hayatı daha güvenli ve sağlıklı hale getirebilir" dedi.