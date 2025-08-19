Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak ile birlikte kentteki sağlık kuruluşlarında saha incelemesi gerçekleştirdi.

Karaarslan, Sağlıklı Hayat Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Toplum Sağlığı Merkezi, KETEM (Kanser Erken Teşhis Merkezi), Hekim Evi, teknik birimler ve şoförler birimini ziyaret ederek, hizmetlerin işleyişini yerinde değerlendirdi.

İncelemeler sırasında tesislerin fiziki şartları, tıbbi cihaz ihtiyaçları ele alınırken, personelin görüş ve talepleri de dinlendi. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Aslan ve Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dt. Buket Koç, kurumlarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Karaarslan, sahada verilen hizmetlerin aksayan yönlerini tespit ederek hızla çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi. Karaarslan,

“Yozgat’ın her köşesinde sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaşılabilir ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlayacağız. Sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesine yönelik çözüm odaklı değerlendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.