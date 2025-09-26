Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Emin Demirkol’un başkanlığında düzenlenen, Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge Değerlendirme Toplantısı Kayseri’de gerçekleştirildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hasan Tartar, Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karaaslan ve ilgili başkanların katılım sağladığı toplantıda; illerde sunulan 1. basamak sağlık hizmetlerinin değerlendirilerek, halk sağlığı alanındaki mevcut durumları ayrıntılı olarak ele alındı. Ayrıca koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, toplum temelli uygulamaların güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar ve planlamalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda konuşan Demirkol, "Bugün bölge illerimizde sunulan halk sağlığı hizmetlerini değerlendirmek amacıyla Kayseri’de bir araya geldik. Birinci basamak sağlık hizmeti sunulan alanlardaki uygulamaların güçlendirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki hedeflerimize ulaşma noktasında iş birliği ve koordinasyonumuzu daha da geliştirmeye yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Hepinizin bildiği üzere, son yıllarda Bakanlığımız hem aile hekimliğinde hem de Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlere yenilerini ekleyerek hizmet yelpazesini genişletti. Bunların arasında dijital entegrasyon uygulamaları, kronik hastalık takip sistemleri ve SAHA eğitim programı gibi toplum sağlığını doğrudan etkileyen birçok proje yer almakta. Sisteme entegre edilen bu yeniliklerin topluma etkin şekilde ulaşması için sahada gösterilen özverili çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Toplantılarımız vesilesiyle de illerden gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmesi gereken alanları belirleyerek çalışmalarımızı daha etkili hâle getiriyoruz. Hepinize katkılarınız ve gayretli çalışmalarınız için teşekkür ediyorum" dedi.