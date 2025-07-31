İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan yaptığı açıklamada, “Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Bu nedenle ek tedbirler alınmalıdır” dedi.

“Mecbur Kalmadıkça Dışarı Çıkılmamalı”

Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Karaarslan, “Günün en sıcak saatlerinde ( 10.00 – 16.00 ) mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif ve bol giysiler tercih edilmeli, şapka giymeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmelidir. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmelidir. Bebekler ise bu açıdan daha sık izlenmelidir” diye konuştu.

2 Litre Su Tüketilmeli!

Karaarslan son olarak, “4 yaşından küçük çocuklar, yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlılar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar, kronik hastalığı (Şeker Hastalığı, Kalp – Damar Hastalıkları, Beyin – Damar Hastalıkları, Psikolojik Hastalıklar, Kronik Solunum Sistemi Hastalıkları, Karaciğer Hastalıkları, Böbrek Hastalıkları) olanlar, sürekli ilaç kullanan kişiler daha çok dikkat etmelidir. Günde yetişkin bireyler en az 2 litre su tüketmelidir. Bulunulan ortamın nem ve sıcaklık değerleri yeterli düzeyde tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.