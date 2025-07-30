Ziyarette merkezin hizmet ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Karaarslan, merkezin daha fazla sosyal donatıya sahip olması ve erişilebilirliğinin artırılması yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Dr. Karaarslan, merkezin işleyişine ilişkin yaptığı açıklamada, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin 2013 yılından bu yana Yozgat ili, ilçeleri ve köylerinde ağır ruhsal bozukluğu bulunan 420 hastaya toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde hizmet verdiğini söyledi.

Karaarslan, “Takipli hastalarımızın psikososyal takibi ve muayeneleri görevli psikiyatrist tarafından yapılmakta, psikologlarımız ise gerekli terapi ve eğitimleri sağlamaktadır. Hastalarımız, ilaç kullanımı ve genel sağlık durumları açısından 3 ayda bir telefonla aranarak merkeze davet edilir. Gerekli durumlarda ev ziyaretleri gerçekleştirilerek hastalar yaşadıkları ortamda gözlemlenir. Sosyal desteğe ihtiyaç duyan hastalar ilgili kurumlara yönlendirilir” dedi.

Karaarslan, hastaların el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri eşliğinde uğraş terapisi, müzik ve spor kursları düzenlendiğini, ayrıca her ay yemek, piknik ve eğlence gibi sosyal etkinliklerin organize edildiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür etti.