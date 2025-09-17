Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Berk ve Başkan Yardımcısı Osman Alaca, Halk Sağlığı Laboratuvarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette laboratuvar personelinden yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Karaarslan, laboratuvarın sağlık hizmetleri açısından önemine değindi.

İl Sağlık Müdürü Karaarslan, Halk Sağlığı Laboratuvarı personeline, yürüttükleri çalışmalar ve gösterdikleri özveri için teşekkür etti.