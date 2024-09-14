Dr. Şahin, ilk yardımın tanımında yer alan amaç doğrultusunda, hasta ve yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımladığını belirtti.

Dr. Şahin, “Dünya İlk Yardım Günü’nde kazalar ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında toplumun bilgilendirilmesini sağlıyoruz. Toplumda ilk yardım eğitimlerine yönelik duyarlılık oluşturulması amacıyla çeşitli organizasyonlar yapılmaktadır” dedi.

İLK YARDIMIN ÖNCELİKLİ AMAÇLARI

İlk yardımın öncelikli amaçları şunlar, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta ve yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmak.

İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI

İlk yardım uygulamalarında şu adımlara dikkat edilmeli:

Koruma: Olay yerindeki olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturulmalıdır. Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalı, olay yeri işaretlenmeli ve meraklı kişiler uzaklaştırılmalıdır. Gaz varlığı söz konusu ise, zehirlenmeleri önlemek için gerekli önlemler alınmalı, gaz tüpü kapatılmalı ve ortam havalandırılmalıdır. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma ya da çağrı araçları kullanılmamalıdır.

Değerlendirme: Hasta ve yaralılar yaşam bulguları açısından değerlendirilmelidir. Kanamalı durumlarda koruyucu ekipman olarak eldiven kullanılmalıdır.

Bildirme: En hızlı şekilde 112’ye haber verilmelidir. İhbar sırasında kesin yer ve adres, arayan kişinin bilgileri, olayın tanımı, hasta veya yaralı sayısı ve durumu belirtilmelidir.

Müdahale: Hasta veya yaralının durumu değerlendirilerek ilk yardım yapılmalıdır. İlk yardım bilgisi yoksa hasta veya yaralıya dokunulmamalı ve kımıldatılmamalıdır.

İLK YARDIMCININ MÜDAHALEDE YAPMASI GEREKENLER

Hasta ve yaralının durumunu değerlendirmek, korku ve endişeleri gidermek, yardımcı olacak kişileri organize etmek, durumun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahaleyi yapmak, kanama, kırık, çıkık gibi durumlarda yerinde müdahale etmek, yaraları görmemesi için uygun şekilde müdahale etmek, hasta veya yaralıyı hareket ettirmeden müdahalede bulunmak, en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.

Dr. Şahin, Dünya İlkyardım Günü’nün eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlandığını belirterek, “Dünya İlk Yardım Günü, kazalar ve ani hastalık durumunda yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında toplumun bilgilendirilmesi ve ilk yardım eğitimlerine yönelik duyarlılığın artırılması amacıyla kutlanmaktadır. Ülkemizde ise 2003 yılından itibaren etkinlikler düzenlenmektedir” dedi.