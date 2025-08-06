Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Akdağmadeni İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Karaarslan’a, Hastane Başhekimi Dr. Erhan Güler, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Kayra Cangöz, İdari ve Mali İşler Müdürü Hanifi Şen, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hülya Kılınç Bulduk ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Canan Gürses eşlik etti.

İl Sağlık Müdürü Karaarslan, hastanenin çeşitli birimlerini gezerek yürütülen hizmetler hakkında Başhekim Güler’den bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında hastane personeli ve tedavi gören vatandaşlarla da bir araya gelen Karaarslan, talep ve önerileri dinledi.

Personellere çalışmalarında başarılar dileyen Karaarslan, hastalara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dr. Karaarslan, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde sunulması adına yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Karaarslan, “Hastane yönetimi ve personelimizin özverili çalışmaları sayesinde, sağlık hizmetlerinin niteliği her geçen gün daha da artıyor. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.