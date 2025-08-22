Ziyaret, Çamlık Hotel ortaklarından ve gazetemizin Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit, Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan, Çamlık Hotel Ön Büro Müdürü Sefa Uslu ve Muhabirimiz Ayşe Baran tarafından yapıldı.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Dr. Karaaslan’a yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, Yozgat’ın sağlık alanındaki ihtiyaçları ve planlanan çalışmalar üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Karaaslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yozgat halkına en iyi sağlık hizmetini sunmak için çaba göstereceklerini belirtti.