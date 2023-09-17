Kemik iliği nakli, ciddi hastalıkların tedavisinde önemli bir yöntem olduğunu ve bu tedavinin gerçekleşmesinde donörlerin hayati bir rol oynadığını vurgulayan Dr. Fatih Şahin, Kemik iliği bağışçılarının, kanser, lösemi ve benzeri hastalıkların tedavisinde büyük bir umut kaynağı. Aynı zamanda, birçok insanın bu tür bağışlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını ve bağışçı sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Dr. Şahin, bu özel günün, insanların bu konuda farkındalık kazanmalarına ve donörlerin önemini anlamalarına yardımcı olduğunu ifade etti. (Yasin Nazım Kayhan)