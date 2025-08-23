Lavanta Dikimi Etkinliği

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavisi devam eden danışanlarla sosyal aktivasyon kapsamında lavanta dikimi gerçekleştirildi. Etkinlikte, Yozgat Belediyesi’nin katkılarıyla danışanlar ve sağlık çalışanları bir araya geldi.

Lavanta dikimi etkinliğine İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Yozgat Belediye Başkan Yardımcıları Osman Daşdan ve Serdar Açıkgöz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Berk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Hanife Ece Erik, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Türker Güven, İl Sağlık Müdürlüğü şube müdürleri ve uzmanları, Toplum Sağlığı Merkezi hekim ve personelleri ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, sosyal aktivasyon çalışmalarıyla psikolojik tedavi gören danışanların topluma kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Karaarslan, “Belediye Başkan Yardımcılarımıza etkinliğe katılımları ve verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve değerli danışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.