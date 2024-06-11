Sağlıklı Hayat ve Gebe Bilgilendirme Sınıfı Merkezinde görevli Hemşire Oya Telli, Ebe Rabia Ünlüsoy ve Psikolog Volkan Doğan tarafından Yeşilay Danışmanlık Merkezi ziyaret edilerek Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtımı yapıldı.

Ziyarette bağımlılık ile mücadele konusunda ortak çalışmalar yürütebilmek için fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Sağlıklı Hayat ve Gebe Bilgilendirme Sınıfı Merkezi personeli tarafından Aile Sağlığı Merkezleri ziyaret edilerek anne adaylarına emzirme ve gebe eğitimleri verilmeye devam ediyor.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat Merkez Sağlıklı Hayat ve Gebe Bilgilendirme Sınıfı Merkezimizde görevli Hemşire Oya Telli, Ebe Rabia Ünlüsoy ve Psikolog Volkan Doğan tarafından Yeşilay Danışmanlık Merkezi ziyaret edilerek Sağlıklı Hayat Merkezimizin tanıtımı yapıldı. Bağımlılık ile mücadele konusunda ortak çalışmalar yürütebilmek için fikir alışverişinde bulunuldu. Aile Sağlığı Merkezlerinde de gebeler ziyaret edilip emzirme ve gebe eğitimleri verilmeye devam ediyor” denildi.